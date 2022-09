Après la confirmation des due diligence et la validation des synergies attendues au terme de cette fusion, les actionnaires des deux sociétés n’ont finalement pas trouvé d’accord sur la structure finale de la transaction en lien avec le difficile contexte macro-économique actuel.

Sitel Group, un des leaders mondiaux de l’expérience client, opérant au service des plus grandes marques, annonce avoir mis un terme aux discussions avec Majorel Group Luxembourg S.A. (“Majorel”) concernant le projet de fusion des deux sociétés.

Après la confirmation des due diligence et la validation des synergies attendues au terme de cette fusion, les actionnaires des deux sociétés n’ont finalement pas trouvé d’accord sur la structure finale de la transaction en lien avec le difficile contexte macro-économique actuel.

« Sitel Group allie une forte expérience et excellence opérationnelles avec une solide trajectoire de croissance ces dernières années qui nous permet d’offrir aux plus de 700 marques et clients que nous soutenons dans le monde entier un service exceptionnel à forte valeur », a déclaré Laurent Uberti, CEO et cofondateur de Sitel Group. « Nos chiffres du 1er semestre 2022 démontrent encore une fois notre résilience en ces temps difficiles, avec une croissance à deux chiffres du C.A par rapport au 1er semestre 2021 et environ 315 millions d’euros d’EBITDA IFRS, soit 17% du chiffre d’affaires (+30% par rapport au 1er semestre 2021). Alors que nous regardons vers l’avenir, nous restons déterminés à soutenir nos clients dans leur adaptation aux enjeux de transformation numérique et à délivrer une prestation flexible, couvrant tous leurs besoins au service de l’expérience consommateurs, élément essentiel à leur compétitivité sur leurs marchés ».