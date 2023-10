La Société Nationale d’Électrolyse et de Pétrochimie (SNEP) a annoncé ce jeudi la nomination de Fayçal El Kadiri, en tant que directeur général de l’entreprise, succédant ainsi à Rachid Mohammadi, qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Ingénieur de formation, diplômé de Georgia Institute of Technology et titulaire d’un MBA de Georgia State University à Atlanta, Fayçal El Kadiri a entamé sa carrière dans des bureaux d’études américains, avant d’intégrer Ynna Holding en 2007 où il a occupé plusieurs postes à responsabilité dans le secteur immobilier et industriel, a indiqué la SNEP dans un communiqué.

El Kadiri a été nommé en 2021 au poste de Secrétaire général de la SNEP, au sein duquel il a mené des projets structurants, tant sur le plan opérationnel que stratégique, fait savoir la même source.

« C’est un honneur et un privilège de servir en tant que directeur général de la SNEP, une entreprise emblématique qui célèbre cette année un demi-siècle d’existence », a déclaré El Kadiri, cité par le communiqué.

« Notre entreprise s’est bâtie sur des valeurs fondamentales d’intégrité, d’innovation et de dévouement envers nos clients. Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes résolus à maintenir ces valeurs tout en poursuivant notre vision stratégique d’excellence opérationnelle et de croissance durable », a-t-il souligné.