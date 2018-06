Infomédiaire Maroc – La Société nationale des transports et de la logistique (SNTL) a un nouveau directeur général, Aziz Alami, qui succède ainsi à Mohamed Ben Ouda. Sa nomination a été validée par le Conseil de gouvernement. Pour rappel, Alami est l’ancien Directeur général de l’Office des foires et expositions de Casablanca (OFEC).

Par ailleurs, Mohamed Jay Mansouri et Mbarek El Hansali ont été nommés directeurs des Académies régionales d’éducation et de formation, respectivement de Souss-Massa et de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Il a aussi été procédé à la nomination de Said Loqman au poste de directeur de l’Agence urbaine d’Essaouira, Lachqar Tayeb en tant qu’inspecteur régional de l’Urbanisme et de l’aménagement du territoire pour la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et de Zineb Sitri au poste de directrice de l’Institut national d’aménagement et d’urbanisme.

IM