Infomédiaire Maroc – Le Conseil de gouvernement, réuni hier à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions.

Ainsi, au ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, il a été procédé au renouvellement de la nomination de Abdelaziz Zerouali, directeur de l’Agence du Bassin Hydraulique de Bouregreg et de la Chaouia, Rachid Ghandi, directeur de l’Agence du Bassin Hydraulique de Sakia El Hamra et Oued Eddahab, et M’hamed El Faskaoui, directeur de l’Agence du Bassin Hydraulique du Souss Massa.

Les nominations ont concerné également le ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, où Said Lahbil a été nommé au poste de directeur de l’Agence urbaine d’Oujda, El Idrissi Belkasmi Amine au poste de directeur de l’Agence Urbaine d’Agadir, Ibtissam EL Hammoumi au poste de directrice de l’Agence Urbaine de Taroudant, Mohamed Aharzoune au poste de directeur de l’Agence urbaine de Ouarzazate, et Mohamed Tikartine au poste de directeur des affaires juridiques.

Rédaction Infomédiaire