Le Conseil d’Administration de la Société nationale des transports et de la logistique (SNTL), réuni vendredi dernier sous la présidence du ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, a approuvé le budget de l’année 2023.

Dans son allocution d’ouverture, Abdeljalil a rappelé ses orientations au management tout en soulignant l’importance d’un nouveau positionnement stratégique de la société et de sa restructuration afin d’être en phase avec les mutations majeures du secteur du transport et de la logistique, indique la Société dans un communiqué.

Pour sa part, le Directeur Général de la SNTL, Hassan Oubaha, a annoncé le lancement de l’étude de positionnement stratégique et de restructuration de la société, dans une optique de la révision de sa stratégie, ses missions et son modèle économique dans un contexte en mutation, caractérisé par de nouvelles perspectives actionnariales de l’État d’une part, et des changements majeurs du secteur de la logistique et du transport aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, d’autre part.

Les travaux de ce Conseil ont connu la présentation des réalisations de l’année 2022, et celle du projet de budget de fonctionnement et d’investissement pour l’année 2023, qui s’inscrit dans la continuité de ses engagements vis-à-vis de ses partenaires ainsi que l’amélioration de la qualité de service.