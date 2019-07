Le Président de la Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP), Président de l’Union Africaine de la Mutualité (UAM), Abdelmoula Abdelmoumni, a mis en avant la pertinence de l’expérience marocaine en matière de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et les principales réalisations accomplies dans ce domaine.

La MGPAP, la plus grande mutualité au Maroc et en Afrique, a atteint 95% au niveau du recouvrement des cotisations, s’est félicité Abdelmoumni lors d’un atelier de l’Académie de l’association internationale de la sécurité sociale (AISS) sur « le recouvrement des cotisations et la conformité », tenu du 16 au 18 juillet à Alger, avec la participation des représentants de plusieurs mutualités africaines.

La MGPAP a connu un développement considérable de ses ressources entre 2008 et 2018, grâce à sa politique pertinente visant à augmenter le nombre d’adhérents, la révisions des taux d’adhésions et la réorganisation et la rénovation du système du recouvrement, a-t-il relevé.