Infomédiaire Maroc – Le gouvernement a entrepris la réalisation du Registre social unifié (RSU), un projet informatique visant à cibler les bénéficiaires des programmes sociaux dans le cadre de l’accompagnement des procédures de réforme globale du régime de compensation, a annoncé le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

Ce registre fera office de base de données complète qui permettra de regrouper les données économiques et sociales des citoyens et des familles afin de donner une vision claire de la précarité des groupes vulnérables et nécessiteux pour mieux les cibler et promouvoir une bonne cohérence entre ces programmes, ce qui permettra une meilleure conception et mise en œuvre de programmes sociaux plus équitables, transparents et efficaces, a expliqué El Othmani.

Rédaction Infomédiaire