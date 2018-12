Infomédiaire Maroc – Au terme d’une compétition nationale à laquelle ont pris part plus de 250 candidats, 5 prix ont été décernés, dimanche à Casablanca, par l’opérateur global de télécommunications et d’internet fixes et mobiles inwi pour primer les actions, les associations et les bénévoles les plus actifs et les plus remarquables.

Ainsi, le rideau est tombé sur la première édition de Dir iddik Summit par inwi, événement organisé par inwi ayant permis de réunir et de célébrer des centaines de volontaires et d’acteurs associatifs en provenance de toutes les régions du pays.

Plus de 500 personnes ont, à cette occasion, pris part à des panels de discussion et des ateliers de formation afin d’échanger autour de thématiques primordiales, telles la gestion de projet et la communication digitale.

Le prix ‘’Action civique de l’année’’ a ainsi été accordé à l’association ‘’Jeunes d’Atlas’’. En procédant au réaménagement d’un ensemble d’écoles rurales dans la région de Taroudant, les bénévoles de l’association ont permis à 3000 élèves de poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions et de participer ainsi à lutter contre la déperdition scolaire.

Le jury de Dir iddik Summit a choisi d’attribuer le prix de ‘’l’action éducative de l’année’’ à l’association ‘’Sourire de Marrakech’’, qui a procédé à la réhabilitation de plusieurs écoles primaires dans le village de Tiniskt et dans les environs de la vallée d’Ouirgane à Marrakech. L’association a notamment aménagé une nouvelle bibliothèque et des salles d’informatique qui profitent à plus de 340 élèves.

Le prix de ‘’l’action de l’année’’», toutes catégories confondues, est quant à lui revenu à l’association ‘’Marocains et Fiers’’. En avril 2018, l’ONG a organisé une grande campagne de nettoyage dans les rues de Casablanca. En tout, 10.000 personnes ont participé à cette grande action qui a concerné 16 communes de la métropole.

L’association ‘’Isaad’’ (Initiatives-Santé et Aide Au Développement) a, elle, été sacrée ‘’Association de l’année’’ à l’occasion de cette première édition du Dir iddik Summit. Installée à Fès, l’association intervient sur les questions de santé à travers l’organisation de campagnes médicales et chirurgicales, de campagnes de sensibilisation, la création de maisons de santé, etc.

Au terme d’un vote grand public en ligne, c’est Abdelmoula Qriaat qui décroche le titre de ‘’bénévole de l’année’’. Jeune scout et animateur certifié par le Ministère de la jeunesse et des sports, il est installé à Marrakech, où il a déjà participé à plusieurs projets comme «Chitaa Dafia», «Iftar Sa’em», «Iftar Aabir Sabil», «Lyoum Nchteb, Ghda Noubtek».

»Dir iddik par inwi est aujourd’hui une initiative de référence en matière de bénévolat et d’action sociale au Maroc avec plus de 80.000 bénévoles inscrits sur sa plateforme diriddik.ma. L’objectif de ce nouvel événement est d’installer un rendez-vous qui permet à la communauté de se retrouver, d’échanger, d’apprendre et de s’améliorer », a expliqué Kenza Bouziri, Directrice de la communication corporate & RSE à inwi, dans un communiqué.

»Notre ambition est de faire évoluer la plateforme ainsi que ses modes de fonctionnement, célébrer les associations et les bénévoles et les doter de nouveaux outils de performances à travers des ateliers, des formations, etc. », a-t-elle ajouté.

Rédaction Infomédiaire