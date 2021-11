“ Le fonds SG Social Impact Board mobilise les forces vives de figures du monde des affaires, du milieu universitaire et de la société civile, dont la fibre sociale n’est plus à démontrer. Ce board complétement indépendant, procédera à la sélection des structures associatives les plus ambitieuses, les plus dynamiques, exerçant les activités ayant le plus d’impact dans leur environnement, et qui souffrent de plus en plus du manque de ressources pour financer leurs projets. ”

Latifa El Amrani,

Directrice de la Fondation Société Générale Maroc pour la Solidarité et la Culture