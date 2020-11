Dans une démarche éco-responsable et éco-citoyenne, Société Générale Maroc fait appel à un spécialiste dans la gestion des opérations de l’upcycling pour donner une seconde vie à ses bâches publicitaires en les transformant en cartables et trousses scolaires en faveur des enfants de l’Association SOS Villages. Cette première opération a permis de produire 650 cartables scolaires et 650 trousses.

Les bâches publicitaires font partie des supports de communication éphémères malgré la durée de vie des matériaux utilisés! C’est en partant de ce constat que Société Générale Maroc a envisagé de les faire changer d’univers et d’usage en les recyclant en cartables et trousses scolaires. Une initiative qui contribue à l’inclusion scolaire des enfants issus de milieux défavorisés.

Société Générale Maroc réaffirme ainsi son engagement et son implication sur le plan social et environnemental avec des initiatives à impact positif sur la société.

« Cette action menée en collaboration avec un spécialiste de l’upcycling illustre notre volonté d’agir pour le bien commun, au travers d’une initiative frugale et solidaire. Nous sommes très heureux de contribuer ainsi à faciliter l’inclusion scolaire d’enfants issus de milieux défavorisés. »

Ilham Harket, Responsable RSE – Société Générale Maroc