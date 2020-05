HPS, multinationale leader dans la fourniture de solutions et services de paiement, en collaboration avec Ghana Interbank Payment and Settlement Systems (GhIPSS), une agence gouvernementale du Ghana, annonce le lancement d’une plateforme de paiement par Code QR Universel et du Proxy Pay franchissant ainsi une nouvelle étape vers une société sans cash.



Le système ghanéen de paiement par Code QR universel (GhQR) permet aux clients d’effectuer des paiements instantanés de biens et de services à partir de diverses sources de fonds (wallet, carte ou compte bancaires) et ce en scannant avec leur smart phone un code QR, indique-t-on dans un communiqué. Les porteurs des autres téléphones portables peuvent également effectuer des paiements à l’aide d’un code USSD fourni par leur fournisseur de services de paiement, précise la même source. GhQR embarque les marchands dans l’aventure du paiement instantané, leur permettant de recevoir instantanément des paiements sur les comptes choisis via un Code QR statique ou dynamique.



La mise en œuvre de la solution de code QR au Ghana arrive à point nommé, coïncidant avec les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé d’éviter la manipulation des billets de banque et de passer aux paiements sans contact pour limiter la propagation du Covid-19, souligne le communiqué. Le Ghana est le premier pays d’Afrique à harmoniser les systèmes de paiement par Code QR au niveau national, note la même source, ajoutant que contrairement aux codes QR uniques pour les paiements électroniques, le fait d’être universel signifie que les clients peuvent effectuer des paiements aux commerçants à partir de diverses sources de financement sur n’importe quelle plateforme.



“Nous sommes ravis de lancer cette solution innovante de paiement par Code QR de HPS qui nous permet de continuer à fournir aux Ghanéens une infrastructure de paiement électronique nationale de pointe”, a fait savoir le PDG de GhIPSS, Archie Hesse, cité dans le communiqué. Et d’ajouter: “À l’heure actuelle, notre quête d’une société moderne et sans cash est plus importante que jamais et nous sommes fiers d’être le premier pays africain à mettre en œuvre cette solution de Code QR universel. HPS a fourni une solution agile et complète en période de crise mondiale et nous pouvons entrevoir d’incroyables avantages”.



De son côté, le Directeur Général de HPS, Abdeslam Alaoui Smaili, a indiqué que “nous sommes ravis de proposer cette solution innovante de Code QR à GhIPSS et à leurs clients. Cela profitera non seulement aux consommateurs et aux commerçants en termes de commodité et de baisse de coût, mais cette initiative contribuera de manière plus large à l’objectif à long terme d’une société sans cash”. Alors que les consommateurs et les commerçants évoluent vers un marché basé sur la technologie, les codes QR prennent de plus en plus d’importance. Le Ghana démontre une fois de plus sa position de nation africaine avant-gardiste, menant vers une société moins axée sur le cash et cette initiative avec HPS, la première du genre en Afrique, est une étape clé vers l’avenir, conclut le communiqué.