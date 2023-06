Le chiffre d’affaires (CA) agrégé des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca a affiché une croissance de 6,8% au premier trimestre 2023 (T1-2023), contre une moyenne de 13% durant les 7 derniers trimestres, selon Attijari Global Research (AGR).

« Au titre du T1-2023, nous assistons à une croissance à un seul chiffre de l’activité des sociétés cotées et ce, pour la 1ère fois depuis début 2021. En effet, le CA agrégé du marché ressort à 74,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2023 », indique AGR dans son dernier rapport trimestriel des résultats des sociétés cotées au T1-2023.

À l’origine de cette décélération, une Demande relativement moins dynamique conjuguée à une détente visible des prix des principaux intrants à l’échelle internationale, explique la même source.

À l’analyse de l’évolution du niveau d’activité des secteurs cotés au terme du T1-2023, AGR constate que les secteurs Energie, Grande Distribution, Banques et Assurances sont les principaux contributeurs à la hausse des revenus du marché Actions. Ces derniers affichent des progressions respectives de +1.501 millions de dirhams (MDH) (+16,0%), +789 MDH (+24,6%), +645 MDH (+3,7%) et +575 MDH (+8,0%). Le secteur Minier accuse un recul attendu de 520 MDH de ses revenus. Cette évolution est attribuée à la correction technique des cours des métaux après avoir atteint des plus hauts historiques en 2022, selon les analystes d’AGR.

Sur la base du poids capitalistique des différents secteurs cotés, AGR relève aussi que 13 secteurs cotés, dont le poids dans la capitalisation du marché s’élève à plus de 84%, ont connu une amélioration de leurs revenus durant le T1-2023. Il s’agit des secteurs : Grande Distribution (+26,4%), Energie (+16,0%), Immobilier (+11,8%), Assurances (+8,0%), Agro-alimentaire (+7,5%), Ports (+4,6%), NTI (+4,5%), BTP (+4,4%), Banques (+3,7%), Télécoms (+3,7%), Automobile (+2,5%) et Financement (+1,4%).

Le secteur cimentier, qui représente 10% de la capitalisation boursière, affiche un CA cumulé quasi-stable (+0,6%) et ce, en dépit de la baisse de 5,3% de la consommation du ciment. À l’origine, la hausse des ventes à l’export.

Enfin, seul le secteur Minier affiche une évolution négative de son activité au T1-2023, soit une contre-performance de -16,9%, poursuit la même source, notant que ce dernier pèse près de 5% de la capitalisation de la cote.