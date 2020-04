Le Conseil provincial d’Azilal a consacré un budget de 430 millions de centimes pour l’achat de 17.000 paniers de denrées alimentaires au profit des familles nécessiteuses et vulnérables de la province et ce, dans le cadre des efforts visant à atténuer les répercussions socio-économiques de la pandémie du Covid-19.

Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la consécration des valeurs de citoyenneté et de solidarité dont ont fait preuve les différentes composantes de la société marocaine, sera supervisée par les autorités locales d’Azilal et les différents départements concernés.

La valeur de chaque kit alimentaire s’élève à 250 DH et comprend huit articles à savoir du sucre, du thé, de l’huile de table, de la farine, du riz, des pâtes, des lentilles et des haricots.

Dans le cadre de l’appui au secteur de la santé dans la province et en vue de faire face à la propagation du nouveau coronavirus, le Conseil provincial avait précédemment acquis six unités médicales mobiles pour augmenter la capacité de l’hôpital de proximité de Demnat pour un coût financier de près de 70 millions de centimes, en plus de l’achat de matériaux médicaux au profit de l’hôpital provincial d’Azilal.

Le conseil élu a également contribué à l’opération d’hébergement et d’alimentation du personnel soignant militaire et civil à l’hôpital de proximité de Demnat, pour un coût d’environ 20 millions de centimes.