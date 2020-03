Risma et Accor, partenaires historiques et pionniers dans le développement de l’industrie touristique au Maroc, se joignent aujourd’hui à l’élan de solidarité nationale dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid 19.

Mus par les valeurs communes de la solidarité et du partage, nous mettons à la disposition des autorités le premier réseau hôtelier du Royaume présent dans 11 Villes, afin de soutenir les efforts et le sacrifice quotidien du corps médical et des personnels soignants qui sont en première ligne dans la lutte contre cette épidémie