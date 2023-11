L’entreprise Solutions Beyond Technologies a ouvert, mercredi à Casablanca, son nouveau centre d’excellence SAP (Systèmes, Applications et Produits), lors d’une cérémonie présidée par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour.

Ce centre d’excellence, inauguré par le chef d’opérations de solutions Beyond technologies, Sébastien Tessier, vise à consolider la position de Beyond en tant que chef de file international en matière de solutions et services SAP.

Il s’agit également pour Beyond, qui a récemment rejoint la famille d’entreprises Syntax, d’apporter une vaste expertise et d’appuyer la mise en œuvre des dernières innovations SAP, au service de centaines de clients d’industries variées à travers le monde.

Cette ambition s’appuiera sur une équipe locale qui travaillera en étroite collaboration avec les bureaux internationaux de Syntax, situés dans les Amériques, en Europe, en Afrique et en Asie.

Dans une allocution prononcée à l’occasion, Ghita Mezzour a indiqué que l’ouverture de ce centre d’excellence témoigne de la confiance dont jouit le Maroc en tant que destination d’investissement, et terre d’avenir dans le domaine du digital.

« Il s’agit d’une belle reconnaissance des talents marocains, de la qualité de leur formation dans les secteurs de l’ingénierie, des affaires et des TI, de leur aisance linguistique et de leur créativité », a-t-elle dit.

« Les différents chantiers menés par le Maroc dans le domaine digital offrent un terrain propice pour une contribution des équipes à travers de l’expertise, des outils et des solutions SAP pour accompagner et optimiser les projets de transformation numérique et également pour contribuer plus globalement à la belle dynamique du secteur digital au niveau local, national et régional », a-t-elle affirmé.

Pour sa part, Sébastien Tessier a indiqué que l’entreprise a de nombreux clients francophones notamment au Québec, en France et de plus en plus de clients en Afrique et qu’ils comptent, dans ce sens, embaucher plusieurs personnes qui vont répondre aux besoins des clients de Beyond partout dans le monde.

Le chef d’opérations de solutions Beyond technologies s’est félicité, par ailleurs, du nouveau centre d’excellence inauguré par la compagnie au Maroc. En marge de cette cérémonie inaugurale, une convention de partenariat a été signée entre le ministère de la transition numérique et de la réforme de l’administration et Solutions Beyond Technologies.

A travers cet accord, Beyond Maroc s’engage à créer dans les 5 prochaines années un grand nombre d’emplois hautement spécialisés en TI, afin d’aider les entreprises partout dans le monde à tirer parti des talents du marché local et de profiter de la valeur de leurs solutions SAP tout en accélérant leur transformation numérique.

Fondée en 2005, Solutions Beyond Technologies est passée de 100 à plus de 450 professionnels au cours des 5 dernières années et soutient aujourd’hui plus de 150 organisations dans ses 7 bureaux au Canada, aux États-Unis, en France, au Maroc et en Afrique du Sud.

Solutions Beyond Technologies est une firme spécialisée qui fournit l’expertise, les outils et les solutions SAP pour opérer une transformation numérique des entreprises.