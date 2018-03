Infomédiaire Maroc – Ingenico Group, leader mondial des solutions de paiement intégrées, annonce avoir renforcé sa présence au Maroc et en Afrique de l’Ouest.

Ouvert en 2014, le bureau de Casablanca est dirigé depuis quelques mois par François Voyron et sa direction commerciale a été confiée à Evren Gurleroglu.

Et pour réaliser ses ambitions et répondre aux besoins de ses clients, les équipes y ont été renforcées. ‘‘Je suis très heureux d’avoir pris la direction de notre activité marocaine. Le renforcement de nos équipes commerciale, technique et opérationnelle témoigne de la volonté d’Ingenico de mieux comprendre les besoins et problématiques des clients de la zone et de leur assurer un service de proximité’’, a déclaré François Voyron, Directeur Moyen-Orient et Afrique, Division Banques & Acquéreurs d’Ingenico Group, cité dans un communiqué de la société.

Rédaction Infomédiaire