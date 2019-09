Le Sommet Action Climat des Nations-Unies a ouvert ses travaux, ce lundi au siège de l’organisation internationale à New York, avec la participation de la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, qui représente le Roi Mohammed VI à cette importante rencontre internationale destinée à accroitre la mobilisation mondiale en matière de lutte contre le changement climatique.

Cette rencontre « déterminante », convoquée à l’initiative du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, est marquée par la participation d’une pléiade de chefs d’Etat et de gouvernement qui vont annoncer des actions, des plans et des initiatives concrets pour lutter contre le changement climatique.

Le sommet de New York entend renforcer les ambitions et accélérer les actions pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat de 2015.

Il s’agit d’élaborer des solutions ambitieuses dans six domaines, à savoir : la transition mondiale vers les énergies renouvelables, les infrastructures et villes durables et résilientes, l’agriculture durable, la gestion des forêts et des océans, la résilience et l’adaptation aux impacts climatiques et l’alignement des financements publics et privés sur une économie ayant zéro émission nette.