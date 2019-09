– Algérie : L’ancien ministre des Transports et des Travaux publics, Boudjemaa Talaï, a été placé ce lundi sous mandat de dépôt à la prison d’El Harrach, à Alger.

– Tchad : Le président Idriss Deby Itno a donné des instructions pour la relance du projet de l’aéroport international de Djermaya, un chantier vieux d’environ huit ans.

– G5 Sahel : La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé la mobilisation de 267 millions de dollars pour financer la réalisation des projets du Programme d’investissement prioritaire (PIP).

– Bénin : Le pays veut atteindre en 2021 l’objectif du développement durable relatif à « l’accès universel de tous à l’eau potable », soit presque une dizaine d’années avant l’échéance fixée par les Nations Unies, a déclaré le ministre béninois des Mines et de l’Eau, Samou Seidou Adambi.

– Niger : Le gouvernement a décidé d’une nouvelle prorogation de trois mois de l’état d’urgence dans la région de Diffa (est), frontalière du Nigeria, et dans celles de Tillabéry et de Tahoua (ouest), proches des frontières du Mali et du Burkina Faso.

– Burundi : La Banque Mondiale a octroyé au pays un don de 30 millions de dollars pour aider le pays à réduire les retards de croissance chez les enfants de moins de cinq ans dans le cadre du projet « Petite enfance et maîtrise démographique ».

– Gabon : La Norvège vient de signer avec le Gabon un accord de 150 millions de dollars dans le cadre de l’Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale (CAFI) pour poursuivre les efforts contre la déforestation.

– Algéria : Le procès de Saïd Bouteflika, frère de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, ainsi que de deux anciens chefs du renseignement et d’une présidente de parti politique, a débuté ce lundi à Blida (50 km au sud d’Alger).

– Afrique du Sud : Les employés du secteur bancaire organiseront, vendredi et samedi prochains, des grèves pour protester contre les pertes d’emplois dans un secteur considérés parmi les plus importants de cette économie en difficulté.

– Kenya : Près de 400 entreprises privées ont été dissoutes au cours des six derniers mois, brossant un tableau sombre des conditions économiques difficiles auxquelles sont actuellement confrontées les sociétés dans la première économie d’Afrique de l’Est.

– Togo : Le pays a obtenu de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) un prêt de 20 milliards de francs CFA (33,6 millions de dollars), pour le financement partiel d’un projet routier dans le nord du pays.

– Côte d’Ivoire : La société marocaine i-conférences organise la 12ème édition du Forum Africain des Infrastructures, les 14 et 15 novembre prochains à Yaoundé, sous l’égide du Gouvernement Camerounais et en collaboration avec le Conseil d’Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariats (Carpa) et Proparco.

– Mauritanie : La Banque Mondiale (BM) a annoncé l’intention d’investir 150 millions de dollars dans le pays au cours du premier trimestre de 2020, notamment dans le domaine des routes, des secteurs sociaux du développement des villes à fort potentiel de croissance.

– Ghana : La capitale Accra abritera, les 10 et 11 octobre prochain, le 3ème Sommet sur le développement du secteur pétrolier en Afrique (ALCSS), un événement qui vise à examiner les moyens de tirer profit de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières au niveau local.

– Côte d’Ivoire : Le DG du groupe bancaire marocain Banque Centrale Populaire (BCP), Mohamed Karim Mounir, s’est entretenu, à Yamoussoukro, avec le ministre ivoirien de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly.

– Niger : Le ministère marocain de la Culture et de la communication a fait don, jeudi à Rabat, de lots d’équipements techniques, logistiques, électroniques et audiovisuels au ministère nigérien de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale, dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays.

– Côte d’Ivoire : Le budget alloué au secteur de la santé par l’Etat de Côte d’Ivoire est passé de 105 milliards FCFA (160 millions d’euros) en 2011 à 415 milliards FCFA (633 millions d’euros) en 2018, soit environ le quadruple.

– Côte d’Ivoire : Banque Atlantique, filiale du Groupe marocain Banque centrale populaire (BCP), a accordé un prêt de 32,5 milliards Fcfa (50 millions d’euros) à une société ivoirienne pour l’exécution de la 1ère tranche des travaux de bitumage des voiries de Yamoussoukro, la capitale politique du pays.

– Guinée-Bissau : Une mission du Fonds monétaire international (FMI) séjourne actuellement dans le pays afin d’évaluer, notamment, les vulnérabilités de la gouvernance.

– Maroc : Le spécialiste ivoirien du déploiement et de la maintenance des infrastructures télécoms Network Industry and Services (Netis) va transférer son siège africain d’Abidjan à Casablanca.

– Tunisie : La justice a rejeté de nouveau une demande de libération provisoire du candidat à l’élection présidentielle anticipée, Nabil Karoui, en détention depuis le 23 août pour « blanchiment d’argent » et « évasion fiscale ».

– Côte d’Ivoire : Le gouvernement a adopté un projet portant règlementation de la vaccination en Côte d’Ivoire et rendant l’opération obligatoire sur l’ensemble du territoire pour les enfants de zéro à 11 mois et les femmes enceintes.

– Cameroun : Le Document de stratégie d’intégration régionale de l’Afrique centrale pour la période 2019-2025 (DSIR-AC) vient d’être présenté, à Yaoundé, pour accélérer l’agenda de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

– Ghana : Le Sommet Climate Chance Afrique se tiendra du 16 au 18 octobre prochain à Accra, avec la participation de plus de 2 000 acteurs non-étatiques impliqués dans la lutte contre le changement climatique sur le continent africain.

– Rwanda : Le pays accueillera la 7ème édition du Festival Nomade Afropolitain, un rendez-vous incontournable dans le paysage des festivals d’art citoyens prévu du 7 au 11 juillet prochain à Kigali.

– Bénin : La 10ème Conférence du cadre de concertation des ministres en charge de l’Emploi et de la Formation professionnelle des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), se tiendra ce 27 septembre à Cotonou.

– Malawi : L’économie du pays devrait réaliser un taux de croissance économique de l’ordre de 4,5% en 2019, a indiqué le Fonds Monétaire International (FMI).

– Angola : Le pays accueille, du 18 au 22 septembre, la première édition de la Biennale de Luanda – Forum panafricain pour la culture de la paix – devant réunir les acteurs et les partenaires d’un mouvement qui œuvre dans le but de prévenir les violences et les conflits, et de consolider la paix.

– Tunisie : Le candidat indépendant, Kais Saied et le président du parti « Qalb Tounes » (cœur de la Tunisie), Nabil Karoui, vont s’affronter pour un 2ème tour de l’élection Présidentielle anticipée, a annoncé le président de l’Instance Indépendante Supérieure des Elections (Isie), Nabil Baffoun.

– Afrique du Sud : L’Advertising Week Africa, un des principaux évènements mondiaux des secteurs de la publicité et du marketing, prévue à Johannesburg du 28 au 31 octobre prochain, a été reportée jusqu’à l’année prochaine en raison des violences xénophobes dans le pays arc-en-ciel.

– Tunisie : L’Union européenne (UE) a salué le déroulement « pacifique et ordonné » du premier tour de la Présidentielle, malgré les délais imposées par des élections anticipées.

– Libye : L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré avoir livré du matériel médical dans les régions reculées dans le sud du pays pour aider 220 000 patients pendant trois mois.

– Afrique du Sud : Le gouvernement a décidé de prolonger jusqu’au mois mars 2020 le déploiement des éléments de l’armée nationale dans la province du Cap occidental (sud du pays), abritant la ville du Cap, et ce pour assurer la sécurité dans ce plus grand hub touristique du pays rongé par la criminalité.

– Guinée : L’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) vient d’octroyer une subvention à la société West Africa LNG Group Guinea (WA-LNG) pour réaliser une étude de faisabilité visant à introduire du gaz naturel liquéfié (GNL) dans le mix énergétique du pays.

– Somalie : La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) a signé un important accord-cadre de financement, pouvant atteindre jusqu’à 600 millions de dollars sur trois ans, pour le financement des secteurs stratégiques du gouvernement.