Comité des Représentants Permanents de l’Union africaine (COREP) a débuté, lundi à Addis-Abeba, les travaux de sa 45eme session ordinaire préparatoire au prochain Sommet de l’UA prévu en février prochain, avec la participation du Maroc.

La délégation marocaine est conduite à cette session, qui poursuivra ses travaux à huis clos jusqu’au 27 janvier courant, par l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.

Le COREP se penchera lors de cette session notamment sur les rapport du Sous-comité sur les réformes structurelles, de la séance conjointe de la sous-commission des questions générales et du Comité des quinze ministres des finances (F15).

Les Représentants Permanents auprès de l’UA examineront également les rapports du Sous-comité sur les questions d’audit, la supervision générale et la coordination sur les plans administratif, budgétaire et financier, la coopération multilatérale, les réfugiés, les rapatriés et personnes déplacées internes.

Les rapports du Sous-comité du COREP sur les droits de l’homme et gouvernance, des Comités techniques spécialisés sur l’égalité des genres et autonomisation des femmes, l’éducation, la science et la technologie, la justice et affaires juridiques et projets d’instruments juridiques, seront aussi au centre de cette session qui se penchera sur le rapport de la 7ème réunion du Comité technique spécialisé de la justice et des affaires juridiques sur la zone de libre-échange continentale africaine, le protocole sur la politique de la concurrence, le protocole sur l’investissement annexé à l’Accord de cette zone de libre-échange et le protocole sur les droits de propriété intellectuelle.

Le COREP devra également examiner, entre autres, le rapport d’activité du Parlement panafricain (PAP), le rapport d’activité du Conseil consultatif de l’Union africaine sur la corruption et le rapport d’activité du Comité africain d’experts sur les Droits et bien-être de l’enfant.

Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui s’exprimait à l’ouverture de cette 45ème session du COREP a souligné que cette session restera marquée par des problématiques de l’heure qui continuent d’impacter considérablement le continent et au nombre desquelles la pandémie de la Covid-19, la crise russo-ukranienne et ses conséquences sur le multilatéralisme et la sécurité alimentaire.

Le contenu de l’ordre du jour et les points inscrits traduisent à suffisance l’étendue du chantier en cours et qui commande une mobilisation de tous. Dans la perspective des travaux du Conseil exécutif, cette session se saisira aussi bien des rapports de ses sous-comités, des rapports de la Commission, des rapports des organes ainsi que des rapports des comités techniques spécialisés, a relevé Moussa Faki Mahamat.

« L’achèvement de la réforme institutionnelle de notre Union doit davantage retenir notre attention. L’adoption par vos soins de la première phase du plan de transition et de la stratégie de financement de la nouvelle structure départementale de la Commission a permis de doter la Commission d’une équipe managériale sélectionnée selon les nouvelles règles d’évaluation établies par le Conseil exécutif. Il y a lieu de noter une nette amélioration dans les procédures en la matière et qu’il nous faut veiller à les consolider », a noté le Président de la Commission de l’UA.

Dans le sillage de la réforme institutionnelle, « il faut noter la mise en place de nos nouvelles structures, notamment l’Agence Africaine des Médicaments (AMA) qui vient compléter l’architecture du système sanitaire sur le Continent. A cela s’ajoute l’Agence Africaine Humanitaire dont la pleine opérationnalisation permettra de répondre aux nombreuse sollicitations générées par les catastrophes naturelles de tout genre et les multiples conflits en cours sur le continent », a ajouté Moussa Faki Mahamat.

Sur la question du partenariat, le Président de la Commission de l’UA a tenu à partager avec l’assistance les préoccupations de la Commission. «Au-delà de l’organisation matérielle de ces réunions, la problématique de l’évaluation de leur contenu, de la définition de notre vision stratégique et de la participation, doit être repensée à l’aune des dynamiques internationales mais surtout de la place et du rôle que doit jouer notre Union. Une claire orientation sur le sujet est nécessaire afin de permettre à la Commission et aux Etats membres de parler d’une seule voix, gage de notre crédibilité », a-t-il notamment dit.