Une nouvelle exoplanète (TOI-700e), de la taille de la Terre et probablement rocheuse, en orbite dans la zone habitable de son étoile, a été détectée grâce au satellite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA. La planète TOI-700e se trouve à 102 années-lumière du système solaire dans la constellation de la Dorade de l’hémisphère Sud, selon un rapport sur ces observations annoncées au congrès annuel de la société américaine d’astronomie, qui se tient actuellement à Seattle.

« Cette zone habitable près de son étoile correspond à la distance où de l’eau liquide pourrait se trouver à la surface d’une planète », selon le directeur du Plane tarium Rio Tinto Alcan, à Montréal, Olivier Hernandez. « De plus, elle présente un peu plus de 95 % du diamètre de la Terre. Elle est intéressante parce qu’elle possède une atmosphère et qu’elle se trouve dans la zone habitable, des caractéristiques qui ressemblent à celles de la planète Terre », a expliqué l’astrophysicien, cité par la presse canadienne.

La planète la plus proche de l’étoile, TOI-700b, a presque exactement la taille de la Terre et est probablement rocheuse et parcourt une orbite tous les 10 jours. TOI-700c, quant à elle, est une géante gazeuse d’environ 2,6 fois la taille de la Terre et elle tourne autour de son étoile une fois tous les 16 jours, précise-t-on. La planète la plus éloignée du système, TOI-700d, est 1,1 fois plus grande que la Terre et a une période orbitale de 38 jours. Elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile.