Chari, la startup marocaine fondée par Sophia Alj et Ismael Belkhayat, spécialisée dans le e-commerce de produits FMCG pour le B2B en Afrique francophone, a représenté le Maroc au sommet des dirigeants USA-Afrique, qui s’est tenu du 13 au 15 décembre, à Washington.

Quatre autres startups, à savoir Flutterwave (Nigeria), Nala (Tanzanie) Lori Systems (Kenya) et jabu (Namibie) ont également représenté le continent africain lors de cet événement de renommée mondiale. Pour rappel, le Sommet des dirigeants USA-Afrique réunit les représentants de près d’une cinquantaine de pays, de la société civile et du secteur privé du continent africain, ainsi que des responsables de l’administration américaine et de la Commission de l’Union africaine.