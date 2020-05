Dimanche 10 mai 2020 à 22h, l’Alliance des Economistes Istiqlaliens organise un débat « live Facebook » autour des impacts de cette crise inédite, des leviers pour remettre à flot l’économie nationale, et des opportunités à saisir pour bâtir un nouveau modèle de développement inclusif et durable.

Un débat de haut niveau, modéré et animé par le Pr Abdellatif Mâzouz, Président de l’Alliance des Economistes Istiqlaliens et auquel participeront le Pr Mohamed Chafiki, ancien ambassadeur et ex directeur des études et prévisions économiques au Ministère de l’économie et des finances, le Pr Abdellatif Komat, économiste, Doyen de la faculté de droit et sciences économiques, université Hassan II Casablanca, mais aussi Mr Hakim Marrakchi président de sociétés industrielles, Safaa Fikri , dirigeante d’entreprise dans la grande distribution et Mr Mohamed Kettani, ancien DG de banque et consultant en finance & banque.

L’Alliance des Economistes Istiqlaliens entend mettre au service de la collectivité sa force de propositions et examiner toutes les possibilités de sortie de cette crise atypique.

Le débat sera organisé autour de 3 grands thèmes.

D’abord, mesurer les impacts de la crise actuelle. Quelles sont les premières évaluations des effets de la crise sur les plans économique et social, quels sont les aspects positifs révélés par cette crise et qu’il faut consolider, seront les premières questions qui seront abordés.

Ensuite, quelles mesures pour redémarrer la machine économique ? Les mesures globales pour sortir de cette crise seront examinées, en prenant en considération deux principaux horizons : l’immédiat pour cette fin d’année et le moyen terme de 2021.

Enfin, le dernier thème sera centré sur le projet de société pour un modèle de développement inclusif et durable. Quelles seraient les grandes ruptures à opérer, les nouvelles priorités à envisager, quel positionnement international pour le Maroc dans le respect de sa souveraineté économique ?

Ce débat sera ouvert à tous sur la page Facebook du Parti de l’Istiqlal : https://www.facebook.com/PartiIstiqlalPageOfficiel/