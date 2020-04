L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques a annoncé l’adoption d’un ensemble de mesures pratiques au profit des utilisateurs des sources de rayonnements ionisants, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instauré au Maroc.

Dans un communiqué, l’AMSSNUR affirme avoir mis à la disposition des utilisateurs, via son site web, les formulaires des demandes d’autorisation à remplir pour l’import, l’export, la cession, la vente, le transfert et le transport de plusieurs types de matériels de radiologie, tels que les scanners thoraciques utilisés dans le diagnostic des lésions pulmonaires causées par le Covid-19 et dans l’identification des conduites à tenir pour juguler la maladie et optimiser la prise en charge des patients.

L’Agence a, en outre, opté pour le travail en rotation et pour le télétravail, qui, selon elle, constituent deux modalités de travail qui revêtent actuellement un caractère obligatoire, lui permettent d’assurer la continuité de ses services et contribuent activement au suivi et au traitement des requêtes des utilisateurs, indique la même source, ajoutant que grâce à ce mode de fonctionnement, l’AMSSNUR assure la délivrance des autorisations, la gestion des dossiers courants et la communication interne.

Dans ce même contexte, l’AMSSNUR indique avoir accordé une place primordiale aux réseaux sociaux pour la diffusion de l’information et l’interaction avec les internautes, assurant dans ce sens qu’elle continue à communiquer avec diligence via ses pages officielles sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn).