Le Groupe PSA poursuit sa stratégie de développement dans la région Moyen-Orient et Afrique. En effet, en 2018, les achats du Groupe au Maroc ont atteint un volume de sourcing global de près de 700 Millions d’Euros, s’appuyant sur l’écosystème du Groupe PSA qui fournit ses usines dans la région mais également en Europe.

Au Maroc, se sont plus de 63 sites fournisseurs qui alimentent les usines du Groupe PSA, dont 27 en Greenfield.

Le Groupe PSA participe à la création d’emplois directs et indirects, à la montée en compétences significative de son écosystème, mais également à la création de richesse et au renforcement de la balance commerciale du pays.

La politique d’achats du Groupe PSA dans la région bénéficie de l’offensive produit engagée par les 4 marques du groupe (PEUGEOT, CITROEN, OPEL et DS) et du développement de ses ventes en Europe et dans la région Moyen Orient et Afrique.

Jean-Christophe Quemard EVP Middle East and Africa a déclaré que : « les engagements pris publiquement par le Groupe PSA il y a 3 ans sont tenus et dépassés grâce au démarrage du site de Kenitra cette année »

IM