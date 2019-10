Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun, a annoncé la mise en place du « Small business act ».

Il s’agit d’une plateforme électronique qui informe les acteurs économiques et particulièrement les start-ups et les TPME des différents instruments et mécanismes de soutien mis à leur disposition, tout en veillant à la réforme de ces mécanismes et l’amélioration de leur efficacité.