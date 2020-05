Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé, lundi, qu’il va procéder durant la 4ème semaine de mai à la distribution gracieusement de brochures de soutien scolaire à un million étudiants dans les régions éloignées.

Ces cahiers de soutien pédagogique en matière de la langue arabe, de mathématiques et de langue française seront distribués gratuitement à un million d’élèves qui poursuivent leurs études aux six niveaux scolaires du primaire dans les zones éloignées du monde rural, indique un communiqué du ministère.

L’opération s’inscrit dans les efforts visant à promouvoir l’équité et l’égalité des chances pour tous les élèves, en tant que pilier pédagogique pour ceux qui éprouvent des difficultés en matière de suivi des cours à distance, dans l’objectif de consolider les acquis et les apprentissages.

Les académies régionales d’éducation et de formation devront distribuer les brochures en coordination avec les autorités locales après leur impression, dans le respect des mesures de précaution et de prévention contre la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Ces brochures ont été élaborées en coopération avec l’Association marocaine des éditeurs en vue de parachever le processus de l’enseignement à distance lancé par le ministère sur les chaînes TV nationales, et la mise en place des classes virtuelles et des plateformes numériques, autant de mesures préventives pour préserver la santé des étudiants et du personnel administratif et pédagogique, en plein combat contre le Covid-19. Le ministère a dans ce contexte exprimé ses remerciements à l’Association marocaine des éditeurs pour avoir contribué à la réalisation de ce précieux travail et son engagement positif à améliorer la situation des étudiants dans les régions éloignées, essentiellement en matière d’accès à l’enseignement à distance.