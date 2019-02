Plus de 1,5 million d’élèves ont bénéficié de la campagne nationale de dépistage et de prise en charge des problèmes de santé de la population scolaire, organisée du 18 septembre dernier au 15 mars 2019 à l’initiative du ministère de la Santé. Initiée sous le thème « une bonne santé pour une réussite scolaire » en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de l’Intérieur, cette action d’envergure nationale a ciblé des enfants représentant les élèves du préscolaire, de la première année du primaire et ceux de la première année de l’enseignement collégial.

