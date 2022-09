Le Ministère de l’Industrie et du Commerce a organisé, mardi 27 septembre 2022 à Casablanca, une rencontre sur la Banque de projets (BP) et les nouvelles opportunités d’investissement industriel qu’elle offre dans le cadre de la souveraineté industrielle, sanitaire et alimentaire.

Soulignant l’importance de la BP en tant que pilier majeur de la relance industrielle, le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a donné le coup d’envoi au quatrième lot d’opportunités. «96 nouvelles fiches/ projets ciblées viendront enrichir la BP, composée de 275 projets, et l’élargir pour intégrer la dimension de la souveraineté industrielle, sanitaire et alimentaire, conformément aux Hautes Orientations Royales », a-t-il-indiqué. Et de souligner que l’industrie est appelée, dans le contexte actuel, à faire face aux enjeux stratégiques de la souveraineté et de la sécurité alimentaire en relevant les défis de l’autonomie en produits essentiels, de la compétitivité et de l’innovation.

Ces nouvelles opportunités couvrent sept thématiques : l’eau, les médicaments, les dispositifs médicaux, les intrants alimentaires, la valorisation industrielle des ressources agricoles, les emballages et équipements et les machines. « A travers ces nouvelles opportunités, nous cherchons à capitaliser sur les acquis du Maroc pendant la pandémie et à donner aux grands potentiels dont ont fait preuve les opérateurs industriels l’occasion d’aller plus loin et d’innover encore plus », a affirmé Mezzour. Et d’ajouter que ces nouvelles opportunités représentent un potentiel d’investissement de 16 milliards de dirhams pouvant générer 67.000 emplois et un chiffre d’affaires global de près de 28 milliards de dirhams.

Mezzour a tenu à saluer l’engagement et l’enthousiasme des porteurs de projets : « Depuis son lancement en septembre 2020, la BP a fait du chemin grâce à l’engouement grandissant qu’elle a suscitée auprès des industriels. Le bilan est très positif : au jour d’aujourd’hui, 1179 projets d’investissement, dont 87% à capital marocain, ont été identifiés par la BP dans les 12 régions du Royaume. Cela représente 266.392 emplois prévisionnels, un CA potentiel en local de 68MMDH et de 73MMDH à l’export. C’est au-delà des objectifs escomptés ! ».

Née pour promouvoir la fabrication locale, renforcer le capital marocain dans l’industrie, l’entreprenariat et l’intégration industriels dans le but de préserver et de dynamiser l’export, la BP a connu un franc succès en, à peine, deux années d’existence. Une réussite qu’elle doit aussi au dispositif d’accompagnement multidimensionnel qu’elle offre aux porteurs de projets bénéficiant, dans ce cadre, d’un appui financier à l’investissement, de la commande publique et privée, du foncier industriel, ainsi que d’une formation adaptée et de la mise en conformité. Un dispositif qui se renforce désormais avec la Charte de l’investissement, impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, qui vise à soutenir les projets, réduire les disparités territoriales et développer l’investissement dans les secteurs prioritaires. « La Charte de l’investissement est un dispositif intégré, très avantageux qui cible à la fois les investisseurs étrangers et les acteurs locaux. C’est un levier important d’accompagnement des porteurs de projet », a souligné le Ministre.

D’autres leviers sont également au service de cet accompagnement, notamment les contrats de sourcing, qui offrent de nouveaux débouchés à la production locale, et le soutien au développement de l’innovation et à la R&D via de nouveaux outils répondant aux besoins de l’investisseur et d’autres de financement et d’assistance technique.

« On ne s’arrêtera pas en si bon chemin. L’aventure BP se poursuit grâce à l’engagement de tous et la volonté commune de hisser l’industrie marocaine sur le plus haut du podium », a affirmé Mezzour. Alors, pour marquer le lancement des nouvelles opportunités d’investissement de la BP, Mezzour a procédé à la signature d’un contrat programme 2022-2027 sur le secteur pharmaceutique, avec le Pr. Khalid Ait Taleb, Ministre de la Santé et de la Protection sociale, ainsi que la CGEM, les Entreprises du médicament au Maroc (LeMM), l’Association marocaine du médicament générique (AMMG) et la Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP).

A terme, ce contrat programme se fixe pour objectifs de créer près de 16.000 emplois industriels et une valeur ajoutée directe additionnelle d’environ 6 milliards de dirhams. Il vise aussi à améliorer la balance commerciale de près de 10MMDH et d’augmenter le chiffre d’affaires direct d’à peu près 15MMDH.

En clôture de la rencontre, Mezzour a également signé 40 protocoles d’accord et conventions industrielles avec différents opérateurs industriels, dans le cadre des projets identifiés par la BP. Opérant dans différents secteurs industriels, ces 40 projets, d’un montant d’investissement global de 2,5MMDH, permettront la création de plus de 6 508 emplois directs.