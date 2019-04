Le Spa du Four Seasons Hôtel Casablanca annonce un nouveau partenariat avec la Maison française de Parfums et Cosmétiques Guerlain.

Ceci marque le début d’une nouvelle expérience de bien-être : une grande première au Maroc pour les clients de l’hôtel et la clientèle locale.

Une carte composée de Soins Visage et Corps soigneusement sélectionnés par la Maison leur sera désormais proposée. Forte de ses 80 ans de savoir-faire esthétique, Guerlain développe des techniques de massages où fusionnent tradition et innovation, et fait de chaque soin un moment exceptionnel et personnalisé.

Pour le plus grand plaisir des clients, les Soins Signatures les plus emblématiques de la marque seront exclusivement disponibles au Spa du Four Seasons Hôtel Casablanca. Pour une expérience multisensorielle hors du commun et une efficacité anti-âge globale, ils succomberont au Soin Orchidée Impériale Prestige. A la recherche d’un soin expert corrigeant rides et perte de fermeté, ils se laisseront séduire par le Soin Réparation Royale conçu autour des produits de l’abeillequi comptent parmi les meilleurs cicatrisants naturels au monde.

Des soins visage personnalisés seront également proposés afin de répondre aux besoins de chaque peau. Et pour un moment de plaisir et de bien–être hors du commun,les massages corps aux gestuelles précises et équilibrées seront plébiscités.

« Nous sommes très impatientes de partager la vision du bien-être de Guerlain et son savoir-faire pionnier avec des produits qui combinent des ingrédients à la fois naturels et innovants», déclare Geraldine Merendet, Spa Manager au Four Seasons Hôtel Casablanca. « Le Spa met fortement l’accent sur le diagnostic individuel afin d’améliorer le bien-être et personnaliser chaque traitement en fonction des besoins et des envies. » continue-t-elle.

Une sélection de produits Guerlain composée de Parfums, Soins et Maquillage sera proposée au Spa, ainsi que la Collection Exclusive l’Art et la Matière, des fragrances destinées aux passionnés de parfums rares, sensibles aux matières premières nobles et au raffinement de tous les détails.

Le Spa du Four Seasons Hôtel Casablanca propose 700m2 de sophistication et offre une oasis de sérénité et de bien-être unique en son genre.En franchissant les portes du Spa,les clients pourront découvrir un univers chic et élégant à la décoration épurée,et un espace boutique mettant en avant les plus belles créations de la Maison. La culture du beau en signature.