MAISON D’ASA, marque de spa et cosmétiques de luxe 100% marocaine a intégré l’hôtel considéré comme le plus luxueux au monde : Le Burj Al Arab Jumeirah, Icône absolue de Dubaï. Ce superbe hôtel qui prône le summum du luxe, a choisi Maison d’Asa comme marque de son somptueux spa, pour y proposer ses soins signatures et y faire déguster ses différents produits cosmétiques organiques. MAISON D’ASA continue son expansion à l’international auprès de grandes enseignes de renom : Emirates Palace, Four Seasons, The Address, Fairmont, Anantara, Sofitel…