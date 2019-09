Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé, dans un communiqué, que la phase d’expérimentation du projet « enseignement et sport » sera lancée au titre de l’année scolaire 2019-2020 au niveau des académies régionales de Casablanca-Settat et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Les lycées dédiés aux sections sportives au niveau des deux académies devront accueillir la première promotion de la filière précitée à partir du mois en cours. Et dans le souci d’une mise en œuvre optimale de ce projet, l’inspection générale du ministère procédera à une évaluation périodique afin d’assurer un accompagnement pratique des programmes en cours, de déterminer les contraintes à surmonter et de formuler des propositions à cet effet.