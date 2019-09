Le Professeur Ihsane Ben Yahya a été nommé présidente de la Fédération dentaire internationale (FDI) lors du congrès de l’organisation tenu le 8 septembre à San Francisco. Membre du Conseil de la FDI depuis 2013, elle dirigera ainsi la fédération jusqu’en 2021.

Le Professeur Ben Yahya est présidente et membre fondatrice de l’Association marocaine de prévention bucco-dentaire (AMPBD). Elle est Professeur en Odontologie chirurgicale à la Faculté de médecine dentaire de Casablanca et a ainsi et participé à la formation de plusieurs générations de dentistes au Maroc.