– Football : La FIFA a désigné les Marocaines Bouchra Karboubi (arbitre) et Fatiha Jermoumi (arbitre assistante) comme candidates pour officier les matches de la phase finale de la neuvième édition de la Coupe du monde dames prévue en 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, rapporte la Fédération royale marocaine de la discipline (FRMF).

– Football : Le Qatar abritera en février 2021 la Coupe du monde des clubs 2020 , reportée en raison du coronavirus, un test important avant la tenue du Mondial-2022 de football dans ce pays, a annoncé mardi la FIFA.

– Football : La sélection marocaine a signé une nouvelle victoire face à son homologue centrafricaine par 2 buts à 0, ce mardi au stade de la Réunification à Douala, au Cameroun, pour le compte de la 4è journée (Groupe E) des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2021), creusant l’écart en tête de cette poule.

– Marathon : Le prochain marathon de Paris aura lieu le 17 octobre 2021 , a annoncé ce mardi la société organisatrice de cette manifestation, qui a été annulée en 2020 en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

– JO : Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a déclaré ce mardi que la vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire pour les athlètes lors des Jeux olympiques de Tokyo reportés à l’été prochain en raison de la pandémie.

– Tennis : La Fédération australienne a affirmé que les tournois de préparation au prochain Open d’Australie seraient relocalisés près de Melbourne à cause de l’épidémie de nouveau coronavirus, une annonce vite démentie par les autorités de l’Etat du Victoria qui soutiennent que rien n’est fait en ce sens.

– Football : L’Olympique Lyonnais et le Fath Union Sport (FUS) de Rabat ont décidé de prolonger leur partenariat d’une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 Juin 2023.

– Football : L’attaquant de l’Uruguay Luis Suarez a été diagnostiqué positif au Covid-19 et ne jouera pas ce mardi contre le Brésil lors de la 4ème journée de qualifications sud-américaines pour le Mondial Qatar-2022, a annoncé la Fédération uruguayenne de football.

– Basketball : Le meneur Chris Paul a été transféré du Thunder d’Oklahoma City aux Phoenix Suns, en échange du meneur espagnol Ricky Rubio, de l’ailier Kelly Oubre Jr, de deux autres joueurs et d’un premier tour de draft, rapportent ESPN et The Athletic.

– Handball : La Fédération norvégienne a annoncé, ce lundi, qu’elle renonçait à la co-organisation de l’Euro-2020 féminin , en raison des contraintes liées au Covid-19, laissant son voisin nordique, le Danemark, seul à la recherche d’une alternative à 17 jours de l’événement.

– Boxe : La superstar retraitée, Floyd Mayweather, va remonter sur le ring à Tokyo en février prochain, ont annoncé lundi les organisateurs de l’événement.