Depuis plus d’un quart de siècle, KITEA fait de l’ameublement et la décoration son métier, et célèbre avec cette mission toutes les différences, et influences.

Face à la situation inédite que nous traversons, KITEA exprime à nouveau son engagement aux côtés des marocains, et lance sa campagne de soldes annuelle sous le thème, tous différents, tous marocains.

Une ode à la diversité qui invite à laisser s’épanouir l’unicité de chacun. Mais aussi une campagne riche en couleurs et en références qui rassemble et résonne comme un manifesto pour la joie de vivre, pour embellir son intérieur, son quotidien en cette période post confinement.

#tousdifférentstousmarocains