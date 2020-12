– Football : Le gardien de but de la Juventus, Gianluigi Buffon, pourrait se voir offrir une éventuelle 124ème apparition en Ligue des Champions, ce mardi contre le FC Barcelone, a fait savoir lundi soir l’entraîneur turinois Andrea Pirlo.

– Rugby : Le Néo-Zélandais Richie McCaw, vainqueur des Coupes du monde 2011 et 2015, et la Française Jessy Trémoulière, qui a participé aux Grands Chelems des Bleues dans le Tournoi des Six Nations 2014 et 2018, ont été élus joueur et joueuse de la décennie par un vote du public , dévoilé lundi par World Rugby.

– Football : Manchester United sera privé d’Anthony Martial et Edinson Cavani, blessés, pour le choc décisif au RB Leipzig ce mardi lors de la dernière journée du Groupe H de Ligue des champions.

– Football : Les joueurs du Paris SG Mauro Icardi et Pablo Sarabia ont déclaré forfait pour blessures pour la réception importante, mardi en Ligue des champions, du Basaksehir Istanbul, a annoncé ce lundi le club parisien.

– Football : Le Borussia Dortmund, qui jouera la première place de son groupe de Ligue des champions mardi à Saint-Pétersbourg, devra se passer de huit joueurs malades ou blessés, a annoncé ce lundi l’entraîneur Lucien Favre.