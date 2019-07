Le gardien italien Gianluigi Buffon a signé ce jeudi un contrat d’un an avec la Juventus après une parenthèse d’un an au Paris SG, a annoncé le club turinois. « Gianluigi Buffon revient à la Juventus : la grande histoire continue. Après un an loin de Turin, Gianluigi Buffon revient en signant un contrat jusqu’au 30 juin 2020 », a indiqué le club bianconero dans un communiqué sur son site officiel.

L’emblématique gardien italien retrouve donc le club où il a évolué 17 saisons et où il a connu ses plus grands succès. A 41 ans, il sera la saison prochaine le remplaçant du gardien polonais Wojciech Szczesny. Avec la Juventus, Buffon a été neuf fois champion d’Italie et a disputé trois finales de Ligue des Champions, mais n’en a remporté aucune.

…Et Robben met un terme à sa carrière

Le footballeur néerlandais Arjen Robben, ancien joueur notamment du Bayern Munich et du Real Madrid, a annoncé ce jeudi mettre un terme à sa carrière professionnelle à l’âge de 35 ans, ont rapporté les médias néerlandais. « C’est sans aucun doute la décision la plus difficile que j’aie eu à prendre dans ma carrière », a indiqué Robben, dans un communiqué. Réputé pour son pied gauche d’une précision extrême, Robben a gagné pas moins de 31 titres en club, dont la plupart lors des dix ans passés au Bayern Munich, depuis 2009. Avec le club bavarois, il a remporté huit titres de champion en Bundesliga, cinq Coupes nationales et surtout une Ligue des Champions en 2013.

Il s’agit également de deux Premier Leagues, une FA Cup et une Coupe de la Ligue avec Chelsea, une Liga avec le Real et une Eredivisie avec le PSV, sans oublier des Supercoupes dans tous les pays où il est passé et le Mondial des clubs en 2014.