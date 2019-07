Le Morocco Royal Tour (MRT) sera présent du 4 au 7 juillet à la sixième édition du Longines Paris Eiffel Jumping, une étape du prestigieux circuit Longines Global Champions Tour et de la Global Champions League.

Des membres du comité d’organisation du MRT feront le déplacement au Champ de Mars où se dérouleront les épreuves de ce Paris Eiffel et où un stand sera érigé pour accueillir cavaliers et journalistes désirant s’informer sur les différentes modalités du déroulement de notre Tour. En effet, le MRT s’impose aujourd’hui comme une étape incontournable dans les circuits internationaux du Jumping de haut niveau. Il réunit à chacune de ses éditions des cavaliers de renommé.

Créée en 2010 sur instructions du Roi Mohammed VI et présidée par le Prince Moulay Abdellah Alaoui, la prestigieuse série des trois CSI(O) quatre étoiles se déroulera cette année du 3 au 20 octobre 2019 dans les villes de Tétouan, Rabat et El Jadida. Elle célèbrera à cette occasion son dixième anniversaire, faisant de cette nouvelle édition un temps fort exceptionnel et un rendez-vous à ne pas manquer.

L’enjeu cette année sera de taille. La Coupe des Nations qui aura lieu le dimanche 13 octobre 2019 à Rabat, sera qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour le groupe F olympique.

Quant aux trois Grands Prix, ils seront également qualificatifs pour la Coupe du Monde FEI Longines pour le groupe 7 dont la finale se disputera en avril 2020 à Las Vegas.

Le circuit démarrera à Tétouan, du 3 au 6 octobre, dans les superbes installations de la Garde Royale. Un site magnifique : tribunes et écuries superbes décorées dans la plus pure tradition marocaine.

L’étape de Rabat, du 10 au 13 octobre, se tiendra dans les installations de la FRMSE avec des épreuves en nocturne dont le Grand Prix 4*.

La dernière étape d’El Jadida, du 17 au 20 octobre, se déroulera en indoor et proposera un programme sportif analogue à celui de Tétouan. Il permettra de découvrir le Salon du Cheval, la plus importante manifestation dédiée au monde équin en Afrique.