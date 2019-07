Le portugais Unicambio a célébré récemment l’inauguration officielle de sa première agence de change à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca. L’objectif de Unicambio est d’injecter des fonds importants et d’ouvrir des succursales dans d’autre aéroports et villes du royaume.

Pour rappel, Unicambio est aujourd’hui un établissement de paiement de référence et également la plus ancienne et la plus grande agence de change au Portugal. Fondée en 1992, elle compte aujourd’hui un réseau de 80 magasins propres et 260 employés et un portefeuille de plus de 50 pièces de monnaie du monde entier.