Infomédiaire Maroc – La Banque Mondiale, à travers la Société Financière Internationale (SFI), a sélectionné la startup marocaine ‘‘ma-navette.com’’ parmi les 100 start-up les plus prometteuses d’Afrique et pour prendre part à l’Africa 208 Forum, qui se tient à Sharm El Sheikh du 8 au 9 décembre 2018. Pour rappel, la société fondée par Samir Bennani est spécialisée dans le transport de personnes à la demande.

Avec le soutien et la présence du Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, l’Africa 2018 Forum est un sommet qui convie plus de 1 000 leader clés des gouvernements et de la société civile, et offre l’occasion de faire avancer cet écosystème entrepreneurial africain en plein essor. L’objectif de ce sommet est de révéler le potentiel entrepreneurial de la région en mettant en valeur les meilleurs entrepreneurs et les plus brillantes startups d’Afrique et en créant des opportunités de marchés pour les 100 entreprises présentées.

Rédaction Infomédiaire