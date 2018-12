Infomédiaire Maroc – Le premier salon africain ‘‘100% technologique’’ dédié à la sécurité et la sûreté « ASEC EXPO » aura lieu du 19 au 21 février 2019 à Rabat, sous le thème « Les solutions technologiques de sécurité pour le développement humain en Afrique ».

Selon un communiqué des organisateurs, experts en sécurité, professionnels et opérateurs économiques participeront à ce salon professionnel et partageront leurs expériences pour proposer des solutions technologiques idoines et appropriées aux réalités du continent africain.

Cet événement majeur sera marqué par la présence de délégations représentant les États africains ainsi que le visitorat de nombreux professionnels de la sécurité à l’échelle nationale, indique le communiqué.

« ASEC EXPO », qui offrira aux participants une vitrine d’options et de solutions technologiques adaptées aux secteurs public et privé, se veut une plateforme de rencontres, de conférences et ateliers traitant de la sécurité sous ses différents paramètres, animés par des consultants et spécialistes de renommée internationale dans les différents segments de la sécurité (électronique, cybersécurité, gestion des feux, sécurité du territoire, smart home…). L’objectif principal de ce salon est de fédérer, dans un même élan de découverte, pouvoirs publics, instances sécuritaires, institutionnels, associations professionnelles, entreprises publiques et privées, industriels, prestataires, prescripteurs et acheteurs, relève le communiqué.

A travers ce salon, soulignent les organisateurs, le Maroc offrira aussi aux pays d’Afrique son expérience et sa méthode et une plateforme technologique de premier ordre à même d’aider à la pérennisation de leur développement.

Dans ce sillage, « l’expérience du Maroc en matière de lutte antiterroriste, saluée de par le monde, constitue un modèle qui a fait ses preuves à travers une stratégie antiterroriste conséquente et appropriée, en termes de législation, de veille, de vigilance et de prévention », a fait observer la même source.

L’ASEC EXPO offrira aux participants de fortes opportunités d’échanges pour développer des partenariats, de prendre connaissance des technologies de pointe et des nouvelles industries en matière de sécurité, des « B 2 B » cadrés par des spécialistes et d’une couverture en termes de communication médias et hors médias.

Le Salon « offre un format adapté, un contenu pointu et une attractivité technologique avancée qui permettront à chacun de se mettre à jour sur les technologies d’aujourd’hui et de demain en matière de lutte contre la malveillance et l’insécurité des individus, des biens et des données », a conclu la même source.

« ASEC EXPO » verra la participation de constructeurs internationaux et intégrateurs marocains de renom, notamment le canadien GENETEC, leader de solutions de sécurité IP, HANWHA TECHWIN, constructeur coréen de systèmes de vidéosurveillance ou encore HID GLOBAL fabricant américain de solutions d’identité sécurisées.

Rédaction Infomédiaire