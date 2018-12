Infomédiaire Maroc – Le directeur général du groupe de la Banque Centrale Populaire (BCP) en charge du développement à l’international, Kamal Mokdad, a annoncé, mardi soir à Dakar, la prise de participation majoritaire de la BCP dans le capital de la start-up sénégalaise qui s’active dans le mobile money, Wizall.

La prise de participation majoritaire de la BCP dans le capital de Wizall, détenu par Total Sénégal, a été actée à travers la signature d’un partenariat stratégique par Kamal Mokdad et Samba Seye, représentant de Total, lors d’une soirée organisée dans la capitale sénégalaise afin de présenter les perspectives de développement de la BCP au Sénégal.

« L’acquisition de Wizzal, qui intervient dans le mobile money, va nous permettre de décliner notre stratégie de déploiement de ce secteur dans toute l’Afrique francophone à travers des relais digitaux qui permettent d’automatiser le traitement des flux de grande masse, à l’instar des paiements des bourses aux étudiants ou des subventions aux agriculteurs », a-t-il relevé dans une déclaration.

« Wizall nous a séduit pour trois raison principales, en l’occurrence une équipe de management cosmopolite de haut niveau, qui portera le plan de développement du groupe visant l’ensemble de l’Afrique francophone, une plateforme technologique innovante et déjà opérationnelle et la présence dans le capital de Total, groupe avec lequel nous avons développé des affinités particulières et dont le métier est complémentaire au nôtre », a-t-il souligné.

Selon Mokdad, « la solution Wizall a déjà démontré aujourd’hui sa pertinence, puisque c’est par exemple à travers elle que sont payés les salaires des employés non bancarisés du chantier du Train Express Régional de Dakar », soulignant qu’outre Wizall, le Sénégal est le berceau d’une autre filiale à fort contenu technologique du Groupe BCP, à savoir ATPS.

Cette société, qui souffle cette année sa 10ème bougie, agit sous les marques Proximo et Proxicash. Elle a également su construire un réseau de plus de 6 000 points de vente partenaires au Sénégal.

A l’occasion de ces 10 ans d’existence, la BCP a décidé de capitaliser sur le savoir-faire des équipes sénégalaises d’ATPS, pour la déployer dans l’ensemble des pays de la zone UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), à commencer par la Côte d’Ivoire et le Niger, a encore dit Mokdad.

De son côté, Samba Seye, représentant de Total, a indiqué qu’avec la signature de ce partenariat stratégique entre Total, la BCP et Wizall, « c’est une nouvelle page qui s’ouvre pour Total en termes d’engagement dans l’écosystème des start-ups », félicitant la BCP et sa filiale Atlantic Business International, reconnue pour son expertise dans le monde bancaire et son support aux startups.

La BCP, qui est opérationnelle dans la zone UEMOA à travers sa filiale Banque Atlantique, figure dans le Top 10 des banques africaines en termes de taille de bilan, et est le 6e plus grand groupe bancaire en Afrique par les fonds propres.

Rédaction Infomédiaire