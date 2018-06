Infomédiaire Maroc – L’Agence française de développement (AFD) et la société d’aménagement et de promotion de la station de Taghazout (SAPST) ont signé une convention de financement portant sur un prêt de 10 millions d’euros dédié aux opérations intégrées à vocation sociale.

Après un 1er concours de 20 millions d’euros octroyés en 2014, l’AFD confirme son soutien à la station Taghazout Bay en lui octroyant un nouveau prêt de 10 millions d’euros, indiquent les deux partenaires dans un communiqué conjoint.

Ce nouveau partenariat, en plus de son apport financier, vient sceller la dimension sociale du projet Taghazout Bay sur la base des standards environnementaux et sociaux de l’AFD, relèvent-ils. Il permettra ainsi à améliorer les conditions de vie des populations locales avec la réalisation notamment de zones servant de transition entre la station de Taghazout et les villages voisins, au travers d’un programme d’investissement visant à développer des espaces de transition entre l’environnement social et urbain existant et la nouvelle zone touristique et faire ainsi bénéficier les populations locales de ses retombées socio-économiques, selon la même source.

IM