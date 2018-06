Infomédiaire Maroc – Dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc, les responsables du Lycée Lyautey de Casablanca attire l’attention des bacheliers et de leurs parents sur le fait que les convocations pour les épreuves du bac entre le 18 et le 22 juin 2018 ont été préparées en horaire Ramadan.

Et ‘‘le changement d’heure légale étant prévu pour le dimanche 17 juin 2018 à 02h00 du matin, il convient d’en tenir compte en ajoutant +1 heure (ex : début d’épreuve à 07h00 et non 06h00).

Rédaction Infomédiaire