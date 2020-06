Afriquia SMDC, opérateur national dans la distribution de carburants, et Afriquia Gaz, opérateur important marocain dans la distribution de gaz de pétrole liquéfié, butane et propane, viennent d’annoncer le lancement du paiement mobile en station-service, ainsi que AutoGo, Oasis Café, Mini Brahim et auprès des distributeurs de Gaz (Allo Gaz et épiceries), un service qui se déploiera sur l’ensemble de leurs réseaux à partir du 15 juin prochain, répondant ainsi à un besoin de plus en plus présent sur le marché national.

Ce nouveau moyen de paiement de référence offre la possibilité aux utilisateurs de régler leurs achats en toute sécurité et simplicité à partir d’un téléphone mobile. Adoptée par de plus en plus d’utilisateurs, cette solution mobile présente de nombreux avantages en parfaite adéquation avec les nouvelles normes d’hygiène en vigueur tels que :

 Une solution de paiement rapide, pratique, simple et sécurisée ;

 Le téléphone mobile peut remplacer le paiement en espèces et ce, sans contact physique ;

 Le client peut réaliser un paiement depuis son téléphone sans aucune limite de montant, de manière sécurisée grâce à la biométrie ou au code PIN ;

Ainsi, le paiement mobile dans ces enseignes est rendu extrêmement simple. Il vous suffira de disposer d’une M-Wallet (porte-monnaie électronique) auprès d’un opérateur bancaire ou d’un établissement de paiement mobile tel que Attijari Pay ou encore Jibi (Wafacash), d’indiquer au personnel le mode de règlement et de finaliser la transaction en rapprochant votre smartphone du TPE.

Said El Baghdadi, Directeur Général de Afriquia SMDC, déclare « Afriquia sera le premier pétrolier marocain à mettre en place le paiement mobile en station-service, et nous en sommes fiers ». Avant d’ajouter par Tawfiq Hamoumi, Directeur Général Délégué de Afriquia Gaz : « Nous avons toujours mis un point d’honneur à offrir à nos clients des produits et services en phase avec les évolutions des attentes du marché, voire de les anticiper. C’est pourquoi nous sommes également ravis d’être les précurseurs dans notre domaine d’activité ».