Un mémorandum d’entente a été signé, à Rabat, entre le Haut-commissariat au plan (HCP) et la Banque mondiale en vue de raffermir la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment le suivi et l’évaluation des Objectifs de développement durable (ODD).

Paraphé par le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, et le Directeur des Opérations au Département Maghreb et Malte de la Banque mondiale, Jesko Hentschel, ce mémorandum permettra de consolider davantage les rapports de coopération entre les deux parties dans les domaines du suivi et de l’évaluation des ODD, l’accompagnement de la régionalisation avancée ainsi que la digitalisation des activités statistiques du HCP.

Dans ce cadre, les deux parties se sont félicité du niveau de réalisation des travaux menés conjointement, en particulier sur les revenus des ménages, l’analyse du marché du travail, notant avec satisfaction les perspectives ouvertes à une contribution de la Banque mondiale au programme de digitalisation des activités statistiques du HCP.