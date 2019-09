Le Centre national de l’énergie, des sciences et des technologies nucléaires (CNESTEN) est un acteur essentiel dans le renforcement et le développement des capacités de l’Afrique dans le domaine des technologies nucléaires et radiologiques, a affirmé le DG du Centre, Khalid El Mediouri, dans un entretien à l’Agence MAP.

Mediouri a affirmé que le CNESTEN, grâce à sa riche expérience, est devenu un acteur majeur dans la formation et l’expertise dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires, reconnu par l’AIEA et l’Accord régional de coopération pour l’Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires (AFRA).

Il a indiqué, dans ce sens, que le Centre accueille le plus grand nombre de stagiaires africains dans le monde et assure des formations post-universitaires de six mois au profit de 200 spécialistes dans le domaine ainsi qu’une formation à distance grâce à son réacteur nucléaire de recherche, outre l’organisation annuelle de 15 à 20 événements régionaux et internationaux en présence d’environ 300 participants d’Afrique et du reste du monde.