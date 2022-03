Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a présenté, jeudi à Rabat, une plateforme interactive et conviviale dédiée aux statistiques et études sur le genre.

Présentée lors de la rencontre organisée par le HCP autour de la thématique: »L’égalité de genre, impératif du développement durable », cette plateforme s’inscrit dans le cadre des actions visant à renforcer le socle statistique national en général, et des statistiques de genre en particulier.

La plateforme, visible sur le site « genre.hcp.ma », vise à faciliter l’accès des utilisateurs et répondre à leurs besoins. Elle englobe une panoplie d’outputs sur la thématique, à savoir vidéos, actualités, recueil d’indicateurs genre, publications, méthodes, outils, glossaire et autres liens utiles.

Au niveau des indicateurs, la plateforme met à la disposition des acteurs un recueil d’indicateurs basés sur le cadre conceptuel des référentiels internationaux d’indicateurs genre, enrichis et adaptés aux besoins du contexte national.

Ces indicateurs sont déclinés en domaines tels que la population en familles, la santé, l’éducation, le marché du travail, l’emploi du temps, la prise de décision, la violence contre les femmes et les filles. Chaque domaine est décliné en thématiques présentant des indicateurs en liaison avec les problématiques de genre associées.

S’agissant de la rubrique méthodes et outils, elle offre des guides et manuels relatifs à l’intégration de la perspective genre dans les statistiques, production, analyse, présentation, diffusion et utilisation.

La plateforme genre comprend également une page qui présente 4 groupes de publications, en l’occurrence les femmes marocaines en chiffres, études et analyses, rapports d’enquêtes, et notes thématiques.