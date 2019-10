Le Haut-commissariat au plan (HCP) a annoncé la mise en ligne sur son site web d’une application intitulée « comment les Marocains organisent-ils leur temps ? », outil de visualisation de données attractif, convivial et interactif. Lancée dans le but d’innover en matière de diffusion des données statistiques et de faciliter l’accès à l’information, cette application a pour enjeux d’élargir la cible des utilisateurs des données statistiques, a fait savoir le HCP dans un communiqué.



Basée principalement sur les résultats de l’enquête réalisée par le HCP en 2012 et consacrée à l’emploi du temps auprès des ménages, cette infographie, qui s’adresse aux citoyens, aux journalistes et aux acteurs de la société civile, se présente sous forme de questions structurées en quatre thèmes, à savoir « temps libre », « temps professionnel », « temps domestique » et « temps physiologique ».



Elle présente les chiffres clé sur le budget temps des Marocains et renvoie, de manière interactive, des résultats personnalisés à l’utilisateur sur l’usage de son temps quotidien selon son genre et son âge en lui permettant par la même occasion de se comparer au genre opposé et aux autres tranches d’âge.