Oncorad, groupe marocain de cliniques privées, a signé un accord pour un investissement de 458 millions de dirhams (42 millions d’euros) auprès de STOA, fonds d’investissement français expert dans les infrastructures à impact, et CDG Invest Growth, leader marocain du private equity. Cette signature vise à soutenir le développement d’une offre de soins de qualité à travers le Maroc, plus particulièrement en matière de traitement des cancers et médicochirurgicale. Cette levée de fonds, est-il expliqué dans un communiqué de presse, permettra de mobiliser davantage de partenariats immobiliers et de financements bancaires, et de mettre éventuellement à la disposition du groupe Oncorad plus de 2 milliards de dirhams, dont une partie sera dédiée au développement de l’expertise médicale au Maroc ainsi qu’à la mise en place de structures améliorant l’accès aux soins pour les patients marocains situés dans les déserts médicaux.

Pour rappel, Oncorad avait ouvert son capital en 2019 au fonds Capmezzanine II, géré par CDG Invest Growth. Pendant les quatre années d’accompagnement par le fonds, Oncorad a crû son chiffre d’affaires de plus 20% par an et son EBITDA de 16% par an. C’est ainsi que le groupe s’est institutionnalisé et a doublé de taille en quatre ans et est valorisé aujourd’hui à plus d’un milliard de dirhams. Le groupe est présent à travers cinq cliniques spécialisées dans l’oncologie et une clinique généraliste, employant un total d’environ 600 salariés.