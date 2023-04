Les consultations citoyennes pour la refonte de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) se poursuivront jusqu’au 30 mai, a annoncé jeudi le ministère de la Transition énergétique et du développement durable.

Des consultations citoyennes ont été lancées et se poursuivront jusqu’au 30 mai 2023, à travers dans un premier temps, une plateforme digitale www.noussahimo.gov.ma, qui « constitue un pilier fondamental de ce chantier, visant à offrir aux citoyennes et citoyens à l’intérieur et à l’extérieur du pays l’opportunité de participer de façon effective à l’édification de notre avenir commun, en recueillant leurs avis et attentes », a indiqué le ministère dans un communiqué.

« Dans le cadre de l’engagement de notre pays en faveur du développement durable sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le processus de refonte de la SNDD se poursuit selon une approche participative qui intègre l’ensemble des acteurs concernés par le développement durable de notre pays, que ce soit au niveau national ou territorial, dans le but de concilier le développement économique et social avec la préservation du patrimoine naturel et culturel pour les générations actuelles et futures », précise le communiqué.

Le contenu de la plateforme digitale a été développé et amélioré pour prendre en compte les opinions et les suggestions des acteurs de la société civile et du grand public intéressés par le développement durable, a précisé la même source, faisant savoir que des techniques ont été ajoutées pour garantir l’accessibilité visuelle et auditive de la plateforme pour les personnes ayant des besoins spéciaux, tels que les aveugles ou ceux ayant des déficiences dans la perception des couleurs, grâce aux fonctionnalités d’accessibilité intégrées à Android et iOS.

En outre, et en raison de l’importance du tissu associatif et son rôle dans la mobilisation autour de sujets d’intérêt commun tels que le développement durable, le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, en collaboration avec les départements ministériels concernés, lance l’initiative #نساهمو_جميع pour simplifier les concepts et priorités du développement durable ainsi que les thèmes de la consultation citoyenne à travers la plateforme interactive « noussahimo ».

Cette initiative vise à toucher toutes les composantes de la société marocaine et à les mobiliser dans le cadre d’une communication de proximité que ce ministère a préconisé tout au long de ce processus. Des supports de vulgarisation en darija et en dialectes seront également élaborés en coordination avec les institutions concernées pour permettre une mobilisation de toutes les parties concernées.

Ces consultations citoyennes se poursuivront par l’organisation durant le mois de mai 2023, d’ateliers thématiques avec les acteurs concernés, pour leur permettre de formuler leurs avis sur les priorités de la SNDD à l’horizon 2035.

Le recueil des opinions et des propositions des citoyennes et citoyens permettra de s’assurer que les programmes et plans d’action approuvés répondent aux aspirations de tous les intervenants.

Le ministère appelle, dans ce sens, toutes les citoyennes et les citoyens résidant au Maroc ou à l’étranger à participer massivement, par le biais de la plateforme de consultation digitale www.noussahimo.gov.ma, afin de recueillir leurs attentes et suggestions pour réaliser le développement durable souhaité pour le Maroc.

Dans le cadre de cette approche, des assises régionales sur le développement durable ont été organisées sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi, durant la semaine du 13 au 20 mars 2023, au niveau de toutes les régions du Royaume, rappelle le communiqué.

Plus de 2.000 participants représentant les différents acteurs concernés (élus, services extérieurs, secteur privé et société civile) étaient présents. L’objectif de ces rencontres était de discuter des priorités et des enjeux de la durabilité au niveau de la région et de proposer des solutions à même de garantir un développement régional intégré.